Agente infiltrada, tráfico e mistério: conheça a nova série dinamarquesa que está em alta na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 7:06
A série A Agente (conhecida como Legenden na Dinamarca e The Asset em inglês) estreou esta semana na Netflix e rapidamente conquistou destaque no Top 10 do Brasil. O suspense policial de seis episódios mergulha no mundo da espionagem, combinando ação com desenvolvimento profundo dos personagens e suas relações pessoais.

A trama acompanha Tea Lind (Clara Dessau), uma cadete ambiciosa da polícia motivada pelo difícil passado marcado pelo abuso de substâncias. Após ser dispensada do programa de cadetes da PET, a agência de inteligência dinamarquesa, Tea recebe uma oportunidade inesperada: infiltrar-se no círculo de um dos traficantes mais poderosos do país. Para isso, assume a identidade de Sara Linneman, uma joalheira de luxo, e se aproxima de Ashley (Maria Cordsen), a namorada do criminoso Miran (Afshin Firouzi).

À medida que Tea se envolve na missão, sua lealdade e noção de justiça começam a se confundir. Ela testemunha o sofrimento de Ashley e de sua filha, enquanto precisa lidar com a imprevisibilidade de Bambi (Arian Kashef), irmão de Miran, que ameaça desestabilizar o império criminoso. A história explora temas complexos como identidade, moralidade e a tênue linha entre o bem e o mal.

Embora A Agente seja uma obra de ficção, o criador Samanou Acheche Sahlstrøm se inspirou em contextos reais da Dinamarca, como operações da PET no submundo do tráfico de drogas. A série contemporânea combina tensão policial, dilemas éticos e ação, oferecendo uma visão intensa e humana sobre o mundo da espionagem.

