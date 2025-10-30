Agente infiltrada, tráfico e mistério: conheça a nova série dinamarquesa que está em alta na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série A Agente (conhecida como Legenden na Dinamarca e The Asset em inglês) estreou esta semana na Netflix e rapidamente conquistou destaque no Top 10 do Brasil. O suspense policial de seis episódios mergulha no mundo da espionagem, combinando ação com desenvolvimento profundo dos personagens e suas relações pessoais.

A trama acompanha Tea Lind (Clara Dessau), uma cadete ambiciosa da polícia motivada pelo difícil passado marcado pelo abuso de substâncias. Após ser dispensada do programa de cadetes da PET, a agência de inteligência dinamarquesa, Tea recebe uma oportunidade inesperada: infiltrar-se no círculo de um dos traficantes mais poderosos do país. Para isso, assume a identidade de Sara Linneman, uma joalheira de luxo, e se aproxima de Ashley (Maria Cordsen), a namorada do criminoso Miran (Afshin Firouzi).

À medida que Tea se envolve na missão, sua lealdade e noção de justiça começam a se confundir. Ela testemunha o sofrimento de Ashley e de sua filha, enquanto precisa lidar com a imprevisibilidade de Bambi (Arian Kashef), irmão de Miran, que ameaça desestabilizar o império criminoso. A história explora temas complexos como identidade, moralidade e a tênue linha entre o bem e o mal.

Embora A Agente seja uma obra de ficção, o criador Samanou Acheche Sahlstrøm se inspirou em contextos reais da Dinamarca, como operações da PET no submundo do tráfico de drogas. A série contemporânea combina tensão policial, dilemas éticos e ação, oferecendo uma visão intensa e humana sobre o mundo da espionagem.