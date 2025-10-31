Netflix não se empolga com Libertadores e resolve não fazer proposta para Conmebol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A plataforma de streaming Netflix não se empolgou em entrar em negociação com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para obter os direitos de transmissão da Libertadores da América, no período entre 2027 e 2030.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a plataforma de streaming tem a clareza de que é um investimento alto e bastante arriscado investir em eventos ao vivo no Brasil. A plataforma tem até o costume de exibir coisas ao vivo, como a NFL, o futebol americano, mas é algo pontual.

Está previsto que a Conmebol vai receber propostas até o dia 10 de novembro. Várias empresas foram convidadas, como Globo, SBT, Record, Band, Disney, Paramount CazéTV, Amazon. A empresa comercializa, além da Libertadores, a Recopa Sul-Americana e Copa Sul-Americana.

Atualmente, a Globo exibe as Libertadores na TV aberta e no seu novo canal esportivo na plataforma do YouTube, o GE TV.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br