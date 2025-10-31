fechar
Lançamentos de séries e filmes em novembro de 2025 na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/10/2025 às 20:37
Novembro chega com a primeira parte da última temporada de Stranger Things na Netflix, além disso, o serviço de streaming vem com Frankenstein, Nasce Uma Estrela e O Filho de Mil Homens.

Filmes:

  • Shrek (01/11/2025)
  • Shrek 2 (01/11/2025)
  • Shrek Terceiro (01/11/2025)
  • O Último Mestre do Ar (03/11/2025)
  • A Melhor Mãe do Mundo (05/11/2025)
  • Nasce Uma Estrela (07/11/2025)
  • Frankenstein (07/11/2025)
  • O Filho de Mil Homens (19/11/2025)

Séries:

  • Round 6: O Desafio: Temporada 2 (06/11/2025)
  • O Monstro em Mim (13/11/2025)
  • Stranger Things 5: Parte 1 (16/11/2025)

