Globo mostra sua força e arrecada R$ 3 bilhões com futebol para 2026

A Globo não tem do que reclamar. Mal acabou 2025, a emissora carioca já fechou com 16 marcas e vai arrecadar algo em torno de R$ 3 bilhões somente com anúncios da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora conseguiu manter todos os patrocinadores deste ano para a temporada do futebol em 2026. Nomes como Vivo, Natura, Perdigão, Fiat, Betnacional e Ambev não perderam tempo e fecharam parceria. No SportTV, canal esportivo, a parceira com a Bradesco, Ambev e RAM. O GE TV, novo canal da emissora no YouTube, também fechou parceria com grandes marcas, como C6 Bank, Superbet, BET365 e o 99Food.

“Tivemos uma resposta extremamente positiva do mercado, com a renovação das cotas em um prazo muito curto, o que reforça a confiança das marcas à proposta de valor do nosso projeto”, esclareceu a diretora de Negócios da Globo, Manzar Feres.

A Globo conseguiu faturar mais do que no ano passado, que ficou estacionada na casa dos R$ 2,5 bilhões. Um feito e tanto.

