Exibida no Disney+, série Adultos é renovada para uma 2ª temporada
A série Adultos, exibida no Brasil pelo Disney+, foi renovada para a segunda temporada, de acordo com informações do TVLine. A produção acompanha um grupo de jovens vivendo juntos em Nova York, enquanto tentam equilibrar responsabilidades, amizades e romances com muito humor e situações inesperadas.
O elenco, formado por Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao, Owen Thiele, Rachel Marsh, Charlie Cox, Julia Fox e Tala Ashe, foi elogiado pelo público e pela crítica por dar vida de forma autêntica aos dilemas da vida adulta.
Segundo Kate Lambert, vice-presidente executiva de desenvolvimento da FX, os roteiristas Ben Kronengold e Rebecca Shaw conseguiram capturar com precisão e humor os desafios de ser jovem adulto atualmente.
A data de estreia da segunda temporada ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que a série continue explorando os altos e baixos da vida de seus personagens.
