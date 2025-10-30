Saiba em qual país será ambientada a 4ª temporada de The White Lotus
A quarta temporada de The White Lotus já tem seu cenário definido: a França. Segundo informações da revista Variety, Paris e a Riviera Francesa devem receber os novos episódios, marcando uma mudança em relação às locações em hotéis Four Seasons das temporadas anteriores, já que a parceria com a rede não foi renovada.
Para escolher os locais ideais, a equipe visitou hotéis icônicos como Le Lutetia, às margens do rio Sena, e o Ritz Paris, na famosa Place Vendôme.
O criador Mike White promete manter o clima de luxo, mistério e assassinatos característico da série, agora explorando paisagens e cidades francesas.
A produção deve começar em 2026, com estreia prevista possivelmente para 2027. Até lá, as temporadas anteriores continuam disponíveis na Max, reunindo elencos estrelados como Carrie Coon, Jason Isaacs, Walton Goggins e Lisa, do BLACKPINK.
