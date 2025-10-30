fechar
Estreia de It – Bem-Vindos a Derry confirma força do terror e garante audiência milionária à HBO

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 19:14
O terror voltou com força total na HBO. O primeiro episódio de It: Bem-Vindos a Derry atraiu 5,7 milhões de espectadores em apenas três dias, segundo o The Hollywood Reporter. Com isso, a série se tornou o terceiro maior lançamento da história do canal, ficando atrás apenas de The Last of Us e A Casa do Dragão.

O detalhe curioso é que apenas 334 mil pessoas assistiram à estreia ao vivo pela TV. A maioria do público (cerca de 94%) preferiu acompanhar o episódio por meio de reprises e no streaming HBO Max.

Ambientada 27 anos antes dos eventos de It: A Coisa, a série explora a origem de Pennywise, personagem vivido novamente por Bill Skarsgård. A trama se passa nos anos 1960 e se inspira nos interlúdios do livro de Stephen King, que relatam os acontecimentos sombrios do passado de Derry.

Com Andy Muschietti de volta à direção em quatro dos nove episódios, o elenco também conta com Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. O segundo episódio estreia em 31 de outubro, data perfeita para celebrar o Halloween com uma nova dose de horror e nostalgia.

