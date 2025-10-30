fechar
Adriane Galisteu contará seu lado da história sobre Ayrton Senna em série documental da HBO Max; veja o trailer

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 7:06
Adriane Galisteu vai dividir sua versão do relacionamento com Ayrton Senna no documentário Meu Ayrton, Por Adriane Galisteu, que estreia em 6 de novembro na HBO Max. A produção terá dois episódios e promete trazer detalhes inéditos sobre o romance que a apresentadora viveu com o piloto.

A série documental será exibida sem participação da família de Senna, que historicamente não reconheceu o relacionamento entre Adriane e o piloto. O projeto surge como uma oportunidade de Galisteu apresentar seu ponto de vista sobre momentos que marcaram sua vida e a história do ícone da Fórmula 1.

O trailer já está disponível e mostra Adriane relembrando momentos marcantes ao lado de Senna, além de abordar a exclusão que enfrentou ao longo dos anos. Com imagens e relatos pessoais, o documentário promete emocionar e revelar detalhes até então pouco conhecidos pelo público.

Com a estreia próxima, fãs de Ayrton Senna e admiradores da trajetória de Adriane Galisteu poderão conferir um olhar único sobre a história do piloto, enquanto a apresentadora finalmente tem a chance de contar seu lado da narrativa de forma direta e emocionante.

