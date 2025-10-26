Adriane Galisteu comenta se o marido sente incômodo pelas lembranças de Ayrton Senna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu abriu o jogo e esclareceu uma curiosidade em torno do seu marido, Alexandre Iódice. A apresentadora confessou se o empresário costuma sentir ciúmes em torno das declarações feitas por ela sobre seu ex-namorado, Ayrton Senna (1960-1994).

Em entrevista à revista Quem, a comandante de A Fazenda 17, da Record, confessou que nunca chegou a conversar com o pai do seu filho, Vittorio, de 14 anos, acerca do assunto, e explicou o motivo: “Nunca teve uma conversa porque o Alê já era meu amigo antes. A gente se conhece há bastante tempo. Ele sempre acompanhou a minha vida, assim como eu acompanhei a dele”, iniciou.

“Se rolar um “eu gosto da tua vida da metade para frente”, isso vai ter um peso em algum momento. Quando você conhece alguém, você tem que comprar esse pacote todo da pessoa, do passado e como ela é hoje. Como ela vai ser, a gente vai descobrir junto. Mas é fundamental não rasgar a foto para poder se relacionar. Tem gente que apaga coisa para poder se relacionar. Está tudo errado, né? Passado também é história e também faz parte”, explicou Adriane Galisteu, que ressaltou a cumplicidade na relação com Alexandre Iódice, além da compreensão do amado.

“E o Alê também era fã do Ayrton. Então, a gente nunca nem conversou sobre isso. O Alê, mais do que meu marido, é o meu companheiro. Ele está ao meu lado, não está atrás e nem na minha frente” afirmou ela. “Ele me ama com todos os meus defeitos, qualidades e passado. A mesma coisa sinto em relação a ele”, derreteu-se Galisteu.

