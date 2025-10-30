fechar
Observatório da Tv | Notícia

Eric Kripke atualiza fãs sobre a produção da temporada final de The Boys

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 7:07
Eric Kripke atualiza fãs sobre a produção da temporada final de The Boys
Eric Kripke atualiza fãs sobre a produção da temporada final de The Boys - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O criador e showrunner de The Boys, Eric Kripke, compartilhou novidades sobre a tão aguardada temporada final da série no Prime Video.

Em publicação nas redes sociais, Kripke afirmou que a edição já está concluída e que a produção está na metade do processo de finalização dos efeitos visuais, trilha sonora e correção de cores.

“Estamos trabalhando duro para finalizar a temporada final de The Boys”, disse ele. “Aqui estou eu com alguns membros da equipe de efeitos visuais hoje. A edição está toda concluída, estamos aproximadamente na metade do caminho com os efeitos visuais, música e correção de cores”, concluiu.

— Eric Kripke (@therealKripke) '; twitter.appendChild(scr); })();

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys acompanha um grupo de civis que decide derrubar os Supes, super-heróis poderosos e corruptos que usam sua fama e influência para cometer atrocidades.

O elenco reúne nomes como Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Giancarlo Esposito e Jensen Ackles, prometendo emoções intensas no quinto e último ano, previsto para estrear em 2026. Todas as temporadas anteriores estão disponíveis no Prime Video.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
entretenimento

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens
entretenimento

Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens

Compartilhe

Tags