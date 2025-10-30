8ª temporada de The Rookie ganha teaser e data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A ABC revelou o teaser da oitava temporada de The Rookie, dando aos fãs um primeiro olhar sobre os novos desafios de John Nolan (Nathan Fillion) no Departamento de Polícia de Los Angeles. A prévia mostra que o protagonista continuará enfrentando situações intensas como novato, provando que determinação e coragem não têm idade.

A emissora também confirmou que a temporada estreia nos Estados Unidos em 6 de janeiro, aumentando a expectativa para os novos episódios. Inspirada na história real de William Norcross, que ingressou no LAPD aos 44 anos, a série reforça que nunca é tarde para se reinventar e fazer a diferença.

Além de Fillion, o elenco contará com Shawn Ashmore, Jenna Dewan, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Eric Winter e Ivan Hernandez, mantendo a força da equipe que conquistou o público ao longo das sete primeiras temporadas.

No Brasil, todas as temporadas anteriores estão disponíveis no Universal+, permitindo que os fãs se preparem para a nova leva de episódios.