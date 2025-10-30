fechar
8ª temporada de The Rookie ganha teaser e data de estreia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/10/2025 às 20:53
A ABC revelou o teaser da oitava temporada de The Rookie, dando aos fãs um primeiro olhar sobre os novos desafios de John Nolan (Nathan Fillion) no Departamento de Polícia de Los Angeles. A prévia mostra que o protagonista continuará enfrentando situações intensas como novato, provando que determinação e coragem não têm idade.

A emissora também confirmou que a temporada estreia nos Estados Unidos em 6 de janeiro, aumentando a expectativa para os novos episódios. Inspirada na história real de William Norcross, que ingressou no LAPD aos 44 anos, a série reforça que nunca é tarde para se reinventar e fazer a diferença.

Além de Fillion, o elenco contará com Shawn Ashmore, Jenna Dewan, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Eric Winter e Ivan Hernandez, mantendo a força da equipe que conquistou o público ao longo das sete primeiras temporadas.

No Brasil, todas as temporadas anteriores estão disponíveis no Universal+, permitindo que os fãs se preparem para a nova leva de episódios.

