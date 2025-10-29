Telefe, líder de audiência na Argentina, é vendida pela Paramount ao Grupo América

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma das maiores negociações do mercado de mídia sul-americano foi concluída: o grupo americano Paramount Global vendeu a Telefe (Televisión Federal S.A.), emissora de TV aberta com maior audiência na Argentina, para o Grupo América. A aquisição foi liderada pelos empresários Gustavo Scaglione e José Luis Manzano, sócios do Grupo América.

A venda foi formalizada por um valor estimado entre US$ 95 milhões e US$ 104 milhões e inclui não apenas a emissora principal de Buenos Aires (Canal 11), mas também seus canais regionais na Argentina (como Córdoba, Rosario e Santa Fe) e três canais no Uruguai, além de mais de dez emissoras afiliadas.

O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que a decisão da Paramount de se desfazer da Telefe faz parte de uma estratégia de reestruturação global, focada em concentrar investimentos no segmento de streaming (Paramount+) e se desfazer de ativos que não se alinham a essa visão.

Para o novo controlador, Gustavo Scaglione, a compra é um movimento de expansão estratégica. “A aquisição da Telefe, uma marca profundamente enraizada na identidade cultural argentina, sela o início de uma nova etapa orientada ao crescimento e à integração de ambas as organizações,” afirmou Scaglione em comunicado.

