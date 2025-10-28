Com gravações no Brasil, Record acerta detalhes de série bíblica Ben-Hur

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Record já definiu que, no mês de janeiro, vai começar a pesquisar as locações para a sua nova série bíblica, Ben-Hur. Programada para estrear somente no segundo semestre de 2026, a produção será gravada no Brasil.

Até o momento, estão cotados os atores Floriano Peixoto e Rafael Cardoso. Os atores principais serão confirmados nos próximos meses. A trama será assinada por Cristiane Cardoso.

Na história, Ben-Hur é um rico mercador judeu, mas entra em desgraça após ter um desentendimento com o amigo de infância, Messala, acabando sendo escravizado. O novo rival acaba se tornado o chefe das legiões romanas em Jerusalém.

Segundo o site F5, a Record conquistou os direitos da série em 2018, mas somente agora vai tirar o projeto do papel. Um dos motivos da demora eram os altos custos da produção e a grande dificuldade em adaptar a série.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br