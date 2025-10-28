Com gravações no Brasil, Record acerta detalhes de série bíblica Ben-Hur
A Record já definiu que, no mês de janeiro, vai começar a pesquisar as locações para a sua nova série bíblica, Ben-Hur. Programada para estrear somente no segundo semestre de 2026, a produção será gravada no Brasil.
Até o momento, estão cotados os atores Floriano Peixoto e Rafael Cardoso. Os atores principais serão confirmados nos próximos meses. A trama será assinada por Cristiane Cardoso.
Na história, Ben-Hur é um rico mercador judeu, mas entra em desgraça após ter um desentendimento com o amigo de infância, Messala, acabando sendo escravizado. O novo rival acaba se tornado o chefe das legiões romanas em Jerusalém.
Segundo o site F5, a Record conquistou os direitos da série em 2018, mas somente agora vai tirar o projeto do papel. Um dos motivos da demora eram os altos custos da produção e a grande dificuldade em adaptar a série.
