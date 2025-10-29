fechar
Only Murders in the Building é renovada para a 6ª temporada e troca Nova York por Londres

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 7:06
A Disney+ confirmou a renovação de Only Murders in the Building para a sexta temporada, mantendo o trio formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short à frente da história. Desta vez, porém, a série deixará Nova York e seguirá para Londres, onde será filmada e ambientada a nova fase da trama.

O quinto ano, lançado em setembro, acompanhou a investigação da morte de Lester, porteiro da Arconia, que despertou a desconfiança dos protagonistas. Na busca pela verdade, Charles, Oliver e Mabel acabaram se envolvendo em uma rede de conspirações que expôs o choque entre a velha e a nova Nova York.

A temporada trouxe um elenco de peso com Renée Zellweger, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Molly Shannon e Eugene Levy. Para os próximos episódios, Logan Lerman e Beanie Feldstein já estão confirmados.

Com estreia prevista para outubro de 2026, o novo ano promete um cenário inédito e novos mistérios. As quatro primeiras temporadas de Only Murders in the Building seguem disponíveis no Disney+.

