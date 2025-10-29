Only Murders in the Building é renovada para a 6ª temporada e troca Nova York por Londres

— Only Murders in the Building (@OnlyMurdersHulu) — Only Murders in the Building(@OnlyMurdersHulu) '; twitter.appendChild(scr); })();

O quinto ano, lançado em setembro, acompanhou a investigação da morte de Lester, porteiro da Arconia, que despertou a desconfiança dos protagonistas. Na busca pela verdade, Charles, Oliver e Mabel acabaram se envolvendo em uma rede de conspirações que expôs o choque entre a velha e a nova Nova York.

A temporada trouxe um elenco de peso com Renée Zellweger, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Molly Shannon e Eugene Levy. Para os próximos episódios, Logan Lerman e Beanie Feldstein já estão confirmados.

Com estreia prevista para outubro de 2026, o novo ano promete um cenário inédito e novos mistérios. As quatro primeiras temporadas de Only Murders in the Building seguem disponíveis no Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br