CNN Brasil investe pesado em cobertura sobre megaoperação no Rio de Janeiro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 15:54
Clique aqui e escute a matéria

A CNN Brasil, nesta quarta-feira (29), não vai medir esforços na cobertura da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que chocou o mundo na última terça-feira (28).

Direto do Centro de Operações do Rio, Carol Nogueira vai apresentar o Novo Dia. Ela vai estar acompanhada da produção local com o comando de Camile Barbosa, além do cinegrafista Djalma Sena. Quem também vai ter muita demanda é Renan Fiuza. Nos estúdios da emissora em São Paulo, ele vai comandar o debate com os comentários de Leandro Stoliar. Depois, Fiuza vai aparecer na CNN Internacional em um boletim, com todas as novidades sobre o caso.

Ou seja, a emissora em peso vai movimentar toda a sua programação diante da tragédia. Gustavo Uribe vai ser o responsável por comandar o boletim especial para a CNN Español. Ele também fará entradas ao vivo no CNN 360.

O CNN Prime Time e a Arena CNN vão contar com a presença de Leandro Stoliar nos comentários sobre a megaoperação, além da interação com inúmeros repórteres espalhados no Rio de Janeiro.

