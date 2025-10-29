CNN Brasil investe pesado em cobertura sobre megaoperação no Rio de Janeiro
A CNN Brasil, nesta quarta-feira (29), não vai medir esforços na cobertura da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que chocou o mundo na última terça-feira (28).
Direto do Centro de Operações do Rio, Carol Nogueira vai apresentar o Novo Dia. Ela vai estar acompanhada da produção local com o comando de Camile Barbosa, além do cinegrafista Djalma Sena. Quem também vai ter muita demanda é Renan Fiuza. Nos estúdios da emissora em São Paulo, ele vai comandar o debate com os comentários de Leandro Stoliar. Depois, Fiuza vai aparecer na CNN Internacional em um boletim, com todas as novidades sobre o caso.
Ou seja, a emissora em peso vai movimentar toda a sua programação diante da tragédia. Gustavo Uribe vai ser o responsável por comandar o boletim especial para a CNN Español. Ele também fará entradas ao vivo no CNN 360.
O CNN Prime Time e a Arena CNN vão contar com a presença de Leandro Stoliar nos comentários sobre a megaoperação, além da interação com inúmeros repórteres espalhados no Rio de Janeiro.
