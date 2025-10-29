fechar
Observatório da Tv | Notícia

Alice Carvalho revela spoiler sobre estreia da 2ª temporada de Cangaço Novo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 7:06
Alice Carvalho revela spoiler sobre estreia da 2ª temporada de Cangaço Novo
Alice Carvalho revela spoiler sobre estreia da 2ª temporada de Cangaço Novo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Alice Carvalho agitou os fãs ao revelar um spoiler sobre a chegada da 2ª temporada de Cangaço Novo. Em uma publicação feita na última segunda-feira (27) no X (antigo Twitter), ela confirmou que os novos episódios estreiam em 2026 no Amazon Prime Video.

Sem entregar a data exata, Alice adiantou que a estreia “não demora”, o que indica que a nova fase da série pode chegar ainda na primeira metade do ano.

O comentário da atriz foi o suficiente para animar o público que acompanha a história intensa e cheia de reviravoltas ambientada no sertão cearense.

— alicinha do agente secreto (@alicecarvalho) '; twitter.appendChild(scr); })();

Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, com direção de Fábio Mendonça e Caito Ortiz, a série acompanha os irmãos Ubaldo (Allan Souza Lima), Dinorah (Alice Carvalho) e Dilvânia (Thainá Duarte), que assumem o controle de um grupo de cangaceiros modernos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Após o sucesso da primeira temporada, Cangaço Novo retorna prometendo ainda mais ação, conflitos familiares e a expansão do universo criado no sertão nordestino.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
entretenimento

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens
entretenimento

Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens

Compartilhe

Tags