2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos ganha imagens inéditas
Clique aqui e escute a matéria
Novas imagens da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos foram divulgadas, revelando um novo olhar sobre Luke, Tântalo e Percy. Os novos episódios chegam ao Disney+ em 10 de dezembro, prometendo uma aventura ainda mais épica inspirada nos livros de Rick Riordan.
Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada e descobre que seu melhor amigo Grover (Aryan Simhadri) desapareceu. Determinado a resgatá-lo, o semideus parte em uma perigosa jornada pelo Mar de Monstros para recuperar o lendário Velocino de Ouro, item capaz de proteger o acampamento.
A nova temporada apresenta Daniel Diemer como Dyson, o meio-irmão ciclope de Percy, e Tamara Smart como Thalia, filha de Zeus. Entre as novidades do elenco estão ainda Andra Day como Atena, Courtney B. Vance como o novo Zeus, além de Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho no papel das Gréias.
Com a 3ª temporada já em produção, Percy Jackson e os Olimpianos segue expandindo seu universo mitológico com grandes nomes, efeitos impressionantes e a promessa de manter o espírito das obras originais. O primeiro ano da série está disponível no Disney+.