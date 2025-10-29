fechar
Observatório da Tv | Notícia

2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos ganha imagens inéditas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 7:06
2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos ganha imagens inéditas
2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos ganha imagens inéditas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Novas imagens da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos foram divulgadas, revelando um novo olhar sobre Luke, Tântalo e Percy. Os novos episódios chegam ao Disney+ em 10 de dezembro, prometendo uma aventura ainda mais épica inspirada nos livros de Rick Riordan.

Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada e descobre que seu melhor amigo Grover (Aryan Simhadri) desapareceu. Determinado a resgatá-lo, o semideus parte em uma perigosa jornada pelo Mar de Monstros para recuperar o lendário Velocino de Ouro, item capaz de proteger o acampamento.

A nova temporada apresenta Daniel Diemer como Dyson, o meio-irmão ciclope de Percy, e Tamara Smart como Thalia, filha de Zeus. Entre as novidades do elenco estão ainda Andra Day como Atena, Courtney B. Vance como o novo Zeus, além de Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho no papel das Gréias.

Com a 3ª temporada já em produção, Percy Jackson e os Olimpianos segue expandindo seu universo mitológico com grandes nomes, efeitos impressionantes e a promessa de manter o espírito das obras originais. O primeiro ano da série está disponível no Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
entretenimento

Séries que abordam saúde mental sem estigmas e com humanidade
Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens
entretenimento

Séries que transformaram o fracasso em ponto de virada para seus personagens

Compartilhe

Tags