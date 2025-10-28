Will Smith interpreta médico que desafia poder do futebol americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível no Prime Video, Um Homem Entre Gigantes (2015) é um drama biográfico dirigido por Peter Landesman, baseado no livro Game Brain de Jeanne Marie Laskas. O filme narra a história real do patologista forense nigeriano Dr. Bennet Omalu, interpretado por Will Smith, que descobriu a encefalopatia traumática crônica (CTE) em jogadores de futebol americano. Sua pesquisa desafiou a National Football League (NFL), que inicialmente tentou desacreditá-lo.

A trama se desenrola a partir da autópsia de Mike Webster, ex-jogador dos Pittsburgh Steelers, que revelou danos cerebrais graves.

Omalu, com a ajuda de sua colega Dr. Julian Bailes (Alec Baldwin), enfrenta resistência da NFL e de outros profissionais da saúde, que tentam silenciar suas descobertas. O filme aborda temas como ética médica, ciência contra interesses corporativos e a luta pela verdade.

Com uma duração de 123 minutos, Um Homem Entre Gigantes destaca-se por sua narrativa envolvente e atuação de Will Smith, que recebeu elogios pela interpretação de Omalu. A produção oferece uma reflexão sobre coragem, integridade e os desafios enfrentados por profissionais que buscam expor verdades inconvenientes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br