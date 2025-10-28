Aventura retrô com Max Jenkins em batalha contra forças digitais no Prime Video
Disponível no Prime Video, Max Reload e os Nether Blasters (2020) é uma comédia de ação e ficção científica dirigida por Scott Conditt e Jeremy Tremp. A história segue Max Jenkins (Tom Plumley), um jovem funcionário de uma loja de videogames em uma cidade pequena, que se vê no centro de uma batalha épica após acidentalmente liberar forças malignas de um jogo de Colecovision perdido.
A trama mistura elementos de cultura gamer dos anos 1980 com aventuras digitais, colocando Max e seus amigos Liz (Hassie Harrison) e Reggie (Joey Morgan) contra inimigos sobrenaturais.
O elenco conta também com participações especiais de Kevin Smith como Chuck, Greg Grunberg como Eugene Wylder e Lin Shaye como Mrs. Wylder. Com uma duração de 101 minutos, o filme é classificado como PG-13 e apresenta uma narrativa que homenageia os clássicos dos videogames, incorporando referências nostálgicas para os fãs da era dos 8 e 16 bits.
Max Reload e os Nether Blasters destaca-se como uma produção que celebra a cultura dos videogames, oferecendo uma experiência cinematográfica divertida e cheia de ação, com uma abordagem moderna e irreverente.
