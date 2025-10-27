fechar
Drama de ficção científica brasileiro sobre sobrevivência e missão em um planeta à beira da extinção

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/10/2025 às 18:08
Disponível no Prime Video, Perdido na Terra (2023) é um drama de ficção científica dirigido por Gustavo Cosenza. A narrativa acompanha Manuel, interpretado por Fernando Bolaños, que se vê separado de seu irmão durante a evacuação da Terra, prestes a ser destruída por um asteroide. Para reencontrá-lo, Manuel deve completar uma missão crucial que pode salvar o planeta.

O elenco conta também com Melvin Jimenez e Noelia Campos, que desempenham papéis significativos no desenvolvimento da trama. Com uma duração de 97 minutos, o filme explora temas como resiliência, sacrifício e a luta pela sobrevivência em um cenário apocalíptico.

Perdido na Terra destaca-se como uma produção brasileira que mistura elementos de ficção científica com drama humano, oferecendo uma reflexão sobre os limites da esperança e da determinação diante de adversidades extremas.

A obra contribui para o panorama do cinema nacional, apresentando uma narrativa envolvente e personagens complexos em um contexto de catástrofe iminente.

