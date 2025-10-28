Shark Tank Brasil foca na Geração Z de empreendedores em nova temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa Shark Tank Brasil, exibido na Sony Channel, em sua nova temporada, vai apostar sem cerimônia na Geração Z, que, segundo eles, tem “ideias mais conscientes” a serem exploradas.

“O ecossistema de negócios mudou completamente. Essa geração vem muito preparada, entende o que quer e já sabe o perfil de cada Shark. Eles estudam, assistem ao programa e chegam prontos. Hoje o papo está de igual para igual”, explicou Monique Evelle.

A empresária tem em mente que a atual geração de empreendedores não chega mais ao programa perdida e sem um foco claro em seu projeto. “Os empreendedores não chegam mais perdidos. Eles têm clareza, dados e domínio do próprio negócio. A produção vibra quando vê um pitch bem estruturado, porque o público vibra junto”, pontuou.

A velha turma conhecida da atração se encontra presente, como a própria Monique Evelle, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato, Sergio Zimerman e o retorno do fundador da Chilli Beans, Caito Maia. “As pessoas gostam de ver as nossas opiniões diferentes, os embates, as disputas por um negócio. Esse confronto saudável é parte do charme do programa”, explicou ele.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br