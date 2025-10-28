Globo se redime com Renato Aragão e faz grande homenagem ao humorista no Criança Esperança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Na edição dos 40 anos do Criança Esperança, que a Globo levou ao ar na última segunda-feira (27), o grande homenageado no palco foi Renato Aragão.

O icônico humorista, o qual foi o grande responsável pelo início do projeto beneficente em 1986 na Globo, recebeu o carinho de Eliana, Xuxa e Angélica, que foram as apresentadoras especiais da edição, além dos demais convidados.

“Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país. Agradeço de todo o meu coração. Um beijo para todos que estão aqui!”, disse Renato aos prantos no palco.

“Você, Renato, ensinou para todos nós que ter um amigo na vida é muito bom”, reforçou Xuxa. O Criança Esperança terminou com a música Amigos do Peito, que virou um hino no programa. Apesar do momento de emoção, muitos internautas na rede social X acharam a atração “morna” para uma data tão comemorativa.