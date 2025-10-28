fechar
Globo se redime com Renato Aragão e faz grande homenagem ao humorista no Criança Esperança

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/10/2025 às 15:54
Na edição dos 40 anos do Criança Esperança, que a Globo levou ao ar na última segunda-feira (27), o grande homenageado no palco foi Renato Aragão.

O icônico humorista, o qual foi o grande responsável pelo início do projeto beneficente em 1986 na Globo, recebeu o carinho de Eliana, Xuxa e Angélica, que foram as apresentadoras especiais da edição, além dos demais convidados.

Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país. Agradeço de todo o meu coração. Um beijo para todos que estão aqui!”, disse Renato aos prantos no palco.

“Você, Renato, ensinou para todos nós que ter um amigo na vida é muito bom”, reforçou Xuxa. O Criança Esperança terminou com a música Amigos do Peito, que virou um hino no programa. Apesar do momento de emoção, muitos internautas na rede social X acharam a atração “morna” para uma data tão comemorativa.

