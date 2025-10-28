fechar
Angélica, Xuxa e Eliana mandam a real sobre rivalidades: ‘Não combina mais’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/10/2025 às 7:01
Nos bastidores do Criança Esperança, nesta segunda-feira (27), Angélica, Xuxa e Eliana, apresentadoras da atração nesta edição, esclareceram as supostas rivalidades entre elas, que sempre tiveram forças nos estúdios das emissoras de TV, principalmente nos anos 1990.

“Durante muitos anos, a gente foi incentivada a competir. E cada vez mais, principalmente as novas gerações, entendem que quanto mais unidas estivermos, mais fortes seremos e mais transformações conseguiremos alcançar. Então, é sobre isso. Não combina mais essa rivalidade em nenhuma hipótese, e muito menos entre mulheres que fizeram história na televisão”, comentou Eliana em coletiva.

Xuxa também reforçou a união entre elas e mostrou nenhum interesse em ainda alimentar fofocas que sempre circularam nos bastidores entre elas.

“Hoje nós estamos unidos, nesta noite, pra continuar realizando sonhos de crianças e adolescentes pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante, mais do que qualquer fofoca que vão falar. Nosso presente é muito importante e é isso que a gente quer”, disse a Rainha dos Baixinhos.

