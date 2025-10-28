Angélica, Xuxa e Eliana mandam a real sobre rivalidades: ‘Não combina mais’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nos bastidores do Criança Esperança, nesta segunda-feira (27), Angélica, Xuxa e Eliana, apresentadoras da atração nesta edição, esclareceram as supostas rivalidades entre elas, que sempre tiveram forças nos estúdios das emissoras de TV, principalmente nos anos 1990.

“Durante muitos anos, a gente foi incentivada a competir. E cada vez mais, principalmente as novas gerações, entendem que quanto mais unidas estivermos, mais fortes seremos e mais transformações conseguiremos alcançar. Então, é sobre isso. Não combina mais essa rivalidade em nenhuma hipótese, e muito menos entre mulheres que fizeram história na televisão”, comentou Eliana em coletiva.

LEIA AGORA: José Loreto surge de sunga na praia e exibe volume saliente

Xuxa também reforçou a união entre elas e mostrou nenhum interesse em ainda alimentar fofocas que sempre circularam nos bastidores entre elas.

“Hoje nós estamos unidos, nesta noite, pra continuar realizando sonhos de crianças e adolescentes pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante, mais do que qualquer fofoca que vão falar. Nosso presente é muito importante e é isso que a gente quer”, disse a Rainha dos Baixinhos.