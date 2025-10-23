Xuxa surge seminua ao lado de cachorrinha em novo ensaio no Copacabana Palace

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, voltou a encantar o público ao surgir deslumbrante em um novo ensaio fotográfico. Aos 62 anos, a apresentadora posou de topless em um cenário icônico: o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o mesmo local onde fez um de seus ensaios mais marcantes, em 1989, para a revista Vogue. As imagens, divulgadas nesta quarta-feira (22), rapidamente viralizaram e renderam uma enxurrada de elogios nas redes sociais. “Deusa”, escreveu Dani Calabresa, enquanto outro internauta comentou: “Xuxa, você não precisa entregar nada e entregou tudo.”

Os fãs celebraram o momento como uma reafirmação da presença atemporal de Xuxa no imaginário brasileiro. “O tempo passa, as tendências mudam, mas o brilho da Rainha segue iluminando gerações”, escreveu um seguidor emocionado. O marido da apresentadora, Junno Andrade, também demonstrou carinho ao reagir com diversos emojis de aplausos. O ensaio integra a edição comemorativa de dez anos da revista Wow, que traz a loira como capa em uma publicação limitada, sem novas impressões, consolidando sua imagem como ícone de beleza e estilo.

Além das fotos, Xuxa Meneghel foi destaque em outra frente: ela conquistou o 60º lugar na tradicional lista das 100 mulheres mais sexys do mundo, organizada pelo Clube da Vip. Mesmo aparecendo abaixo da posição que ocupou no ano passado, quando ficou em 25º, a apresentadora ainda superou nomes como Juliana Paes, Viviane Araújo, Carla Perez, Sophie Charlotte e até a própria filha, Sasha Meneghel. Em treze edições, esta é a oitava vez que a artista figura no ranking, o que reforça sua influência e popularidade mesmo após quatro décadas de carreira.

O reconhecimento também reflete o carinho do público, que mantém viva a memória das grandes musas das revistas impressas. “Rainha sempre rainha”, resumiu uma fã, em meio à comoção gerada pelas novas imagens. Prova disso é o valor histórico de suas publicações an

