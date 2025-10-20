Sasha Meneghel fala sobre pressão para ser mãe sob pressão de Xuxa: “Espero ter herdado o melhor”
Sasha Meneghel abriu o coração sobre a pressão natural e a ansiedade para construir uma família com o marido, João Lucas, de quem é casada há cerca de quatro anos.
Em entrevista ao portal Gshow, o cantor reagiu ao fato da sogra, a apresentadora Xuxa Meneghel, já ter declarado publicamente que quer muito ser avó.
“Falo que é o momento dela [Sasha], quando se sentir pronta, afinal de contas ela que vai passar os nove meses gerando. Obviamente também tenho vontade, falamos muito sobre isso e quando chegar o momento certo vamos realizar esse sonho que é nosso e consequentemente da nossa família também”, afirmou João Lucas. Sasha, por sua vez, ressaltou que considera inevitável as comparações com Xuxa.
“Acho que tenho muitas semelhanças com minha mãe, minha voz é muito parecida, fininha como a dela”, derreteu-se a jovem, que rasgou elogios à Rainha dos Baixinhos.
“Espero ter herdado o melhor”
“Minha mãe é uma profissional incrível. Tudo que ela se propõe a realizar, faz muito bem e ela sempre está nos 100%, se dedica muito a qualquer coisa que se propõe a fazer. Espero muito ter herdado isso dela. Acho também que meu sorriso é parecido com ela e acho isso maravilhoso”, pontuou ela.
