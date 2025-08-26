fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 8:12
João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão”
João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

João Lucas abriu o jogo, pela primeira vez, acerca do afastamento de Priscila, com quem possuía uma amizade, mas se afastaram ao longo dos últimos tempos.

Durante participação no De Frente com Blogueirinha, da DiaTV, exibido nesta última segunda-feira (25), o marido de Sasha Meneghel explicou o fato dele e a esposa, até então, serem muito próximos da cantora, mas ressaltou a razão por eles não terem sido mais vistos com ela.

“Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa”, disse João Lucas.

“A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra”, explicou o cantor. Apesar da situação, João disse ainda não ter ficado magoado, nem com raiva, mas não negou ao ser questionado se ficou decepcionado.

“Rolou discussão”

“Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: ‘vou parar de falar com ela’. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. A gente conversou, se resolveu, mas, assim, cada um num canto. Sem mágoas (…) Rolou uma discussão, sim. A gente era muito amigo. [Uma discussão] profunda”, contou ele.

VEJA MAIS: “Foi sem querer”, diz marido de Sasha após mostrar o bumbum em foto

O post João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

SASHA MENEGHEL choca ao revelar que sofreu doença grave na adolescência após comentários maldosos; veja vídeo
SASHA DOENÇA

SASHA MENEGHEL choca ao revelar que sofreu doença grave na adolescência após comentários maldosos; veja vídeo
Marido de SASHA declara voto nas ELEIÇÕES DE 2022 e choca seguidores: 'Sou cristão'
ELEIÇÕES 2022

Marido de SASHA declara voto nas ELEIÇÕES DE 2022 e choca seguidores: 'Sou cristão'

Compartilhe

Tags