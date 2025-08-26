João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Lucas abriu o jogo, pela primeira vez, acerca do afastamento de Priscila, com quem possuía uma amizade, mas se afastaram ao longo dos últimos tempos.

Durante participação no De Frente com Blogueirinha, da DiaTV, exibido nesta última segunda-feira (25), o marido de Sasha Meneghel explicou o fato dele e a esposa, até então, serem muito próximos da cantora, mas ressaltou a razão por eles não terem sido mais vistos com ela.

“Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei meu nome, foi uma coisa que o Instagram fez automático, eu já tinha enviado a solicitação há 5 meses. Rolou deles mudarem o meu nome na semana que a Priscilla tinha mudado o nome dela. Nessa época, ela frequentava a minha casa”, disse João Lucas.

“A gente não brigou por isso. Só que pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe dela, da família dela, a falar sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. Algumas coisas foram acontecendo a partir daí que a gente foi se afastando um pouco. Uma coisa deu sequência a outra”, explicou o cantor. Apesar da situação, João disse ainda não ter ficado magoado, nem com raiva, mas não negou ao ser questionado se ficou decepcionado.

“Rolou discussão”

“Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi uma coisa tipo: ‘vou parar de falar com ela’. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. A gente conversou, se resolveu, mas, assim, cada um num canto. Sem mágoas (…) Rolou uma discussão, sim. A gente era muito amigo. [Uma discussão] profunda”, contou ele.

