Sasha Meneghel faz topless em clique sedutor e deixa tatuagem à mostra
A modelo e empresária Sasha Meneghel, de 27 anos, chamou atenção ao compartilhar um registro sensual nos Stories do Instagram. Na imagem, feita na Itália, ela aparece em topless, deixando à mostra uma tatuagem discreta próxima ao seio: o símbolo do signo de Leão, que representa sua data de nascimento em 28 de julho.
A filha de Xuxa e do ator Luciano Szafir está curtindo a viagem romântica ao lado do marido, o cantor João Lucas. O artista publicou fotos em Milão, destacando os passeios, a gastronomia e os momentos a dois. Sasha reagiu carinhosamente aos cliques do companheiro e recebeu elogios de seguidores, que exaltaram a sintonia do casal.
Essa não é a primeira vez que os dois elegem a Itália como destino. No mês passado, eles também estiveram no país, hospedando-se no luxuoso Masseria Torre Maizza, onde as diárias podem ultrapassar R$ 18 mil, após participarem de um evento de moda em Madri. Sasha e João Lucas seguem encantando fãs com registros de viagens e momentos de intimidade compartilhados nas redes sociais.
