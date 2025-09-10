fechar
Marina Ruy Barbosa posa de topless em ensaio quente na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/09/2025 às 7:09
Marina Ruy Barbosa, atriz, compartilhou o seu novo ensaio fotográfico, em seu perfil na rede social. A beldade surgiu de topless e em poses sensuais. Em um dos registros, a estrela exibe o bumbum saliente em uma meia-calça preta.

“Linda”, “Sensacional”, “Perfeita”, “A ruiva mais linda do Brasil”, “Maravilhosa”, “Gata”, “Como pode ser tão linda assim, gente”, “Imagina nascer assim”, “Deusa”, “Belíssima”, “Gata”, foram alguns comentários.

Recentemente, a atriz chamou atenção em cliques sensuais no Caribe. Nos registros, a beldade mostrou o corpo de ‘boneca’ e o bronzeado conquistado no local.

Afastada das novelas, Marina Ruy Barbosa é a protagonista da série Tremembé, no Prime Video. Ela encarna Suzane von Richthofen, que chocou o país, em 2002, ao participar do assassinato dos pais.

Marina Ruy Barbosa. Foto: Reprodução/ Instagram
