Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido
Alinne Moraes, atriz, fez um topless em cliques ousados feitos pelo seu marido, Mauro Lima. Nos registros preto e branco, a global aparece deitada na cama, no telefone, com uma saia curtíssima e cobrindo os seios. Os elogios foram inevitáveis.
“Sou completamente apaixonada”, “Arrasa, sempre”, “Mauro é um homem de sorte”, “Dona dos melhores frames”, “Maravilhosa”, “Gata”, “Muito gata”, “Absurda”, “Poderosa”, “Belíssima”, foram alguns comentários.
Recentemente, Alinne Moraes comentou sobre as cenas quentes que protagonizou com Alice Carvalho, em Guerreiros do Sol, no Globoplay.
“Infelizmente, parece que quando damos passos para frente, acabamos dando ainda mais passos para trás. Lembro que quando coloquei recentemente a Clara e Rafaela em um ‘TBT’ nas redes sociais, as gerações de agora, que não acompanharam a trama, perguntaram: “Mas não é possível, tudo isso por conta de um selinho?’”, disparou a artista. “E agora, em 2025, ainda temos selinhos sendo censurados…então não sei te dizer o quanto andamos para frente no tema após 20 anos”, comentou.
