Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Alinne Moraes, atriz, fez um topless em cliques ousados feitos pelo seu marido, Mauro Lima. Nos registros preto e branco, a global aparece deitada na cama, no telefone, com uma saia curtíssima e cobrindo os seios. Os elogios foram inevitáveis.

“Sou completamente apaixonada”, “Arrasa, sempre”, “Mauro é um homem de sorte”, “Dona dos melhores frames”, “Maravilhosa”, “Gata”, “Muito gata”, “Absurda”, “Poderosa”, “Belíssima”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Sonia Abrão defende Taís Araújo após atriz mostrar insatisfação com Manuela Dias

Recentemente, Alinne Moraes comentou sobre as cenas quentes que protagonizou com Alice Carvalho, em Guerreiros do Sol, no Globoplay.

“Infelizmente, parece que quando damos passos para frente, acabamos dando ainda mais passos para trás. Lembro que quando coloquei recentemente a Clara e Rafaela em um ‘TBT’ nas redes sociais, as gerações de agora, que não acompanharam a trama, perguntaram: “Mas não é possível, tudo isso por conta de um selinho?’”, disparou a artista. “E agora, em 2025, ainda temos selinhos sendo censurados…então não sei te dizer o quanto andamos para frente no tema após 20 anos”, comentou.

Alinne Moraes. Foto: Reprodução/ Instagram

Alinne Moraes. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.