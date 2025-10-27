Quase uma Rockstar na Netflix: jovem enfrenta desafios da vida com música e coragem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Quase uma Rockstar (2020) é um drama adolescente dirigido por Brett Haley, baseado no livro Sorta Like a Rock Star, de Matthew Quick. A trama acompanha Amber Appleton (Auli’i Cravalho), uma estudante do ensino médio que, apesar de morar em um ônibus escolar com sua mãe alcoólatra e seu cachorro, mantém uma atitude positiva e se dedica a ajudar os outros.

Ela trabalha como voluntária em uma casa de repouso e dá aulas de inglês para imigrantes, sonhando com uma carreira musical.

Quando uma tragédia atinge sua vida, Amber se vê forçada a confrontar suas dificuldades e a aceitar o apoio de amigos e pessoas ao seu redor. O elenco também conta com Justina Machado, Judy Reyes, Fred Armisen e Carol Burnett.

Com uma duração de 92 minutos, o filme explora temas como resiliência, amizade e a importância de encontrar apoio em momentos de adversidade. Quase uma Rockstar oferece uma narrativa comovente sobre como a música e a solidariedade podem ser forças transformadoras diante dos desafios da vida.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br