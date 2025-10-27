Quase uma Rockstar na Netflix: jovem enfrenta desafios da vida com música e coragem
Disponível na Netflix, Quase uma Rockstar (2020) é um drama adolescente dirigido por Brett Haley, baseado no livro Sorta Like a Rock Star, de Matthew Quick. A trama acompanha Amber Appleton (Auli’i Cravalho), uma estudante do ensino médio que, apesar de morar em um ônibus escolar com sua mãe alcoólatra e seu cachorro, mantém uma atitude positiva e se dedica a ajudar os outros.
Ela trabalha como voluntária em uma casa de repouso e dá aulas de inglês para imigrantes, sonhando com uma carreira musical.
Quando uma tragédia atinge sua vida, Amber se vê forçada a confrontar suas dificuldades e a aceitar o apoio de amigos e pessoas ao seu redor. O elenco também conta com Justina Machado, Judy Reyes, Fred Armisen e Carol Burnett.
Com uma duração de 92 minutos, o filme explora temas como resiliência, amizade e a importância de encontrar apoio em momentos de adversidade. Quase uma Rockstar oferece uma narrativa comovente sobre como a música e a solidariedade podem ser forças transformadoras diante dos desafios da vida.
