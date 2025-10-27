Kathryn Bigelow conduz tensão política em tempo real na Netflix
Disponível na Netflix, Casa de Dinamite (2025) é um drama político dirigido por Kathryn Bigelow, que retorna à direção de longas após Detroit (2017).
O filme se desenrola em tempo real, acompanhando a resposta dos Estados Unidos a um ataque com míssil não identificado. A trama explora a corrida contra o tempo para identificar os responsáveis e decidir a resposta adequada, colocando em jogo a segurança nacional e a diplomacia internacional.
O elenco principal conta com Idris Elba, Rebecca Ferguson e Gabriel Basso, que interpretam membros da equipe de segurança nacional enfrentando dilemas éticos e operacionais em um cenário de alta pressão. A narrativa se concentra nas decisões críticas tomadas em salas de crise, destacando os desafios enfrentados pelos líderes ao lidar com informações limitadas e a iminência de um conflito global.
Com duração de 1h52min e classificação indicativa para maiores de 14 anos, Casa de Dinamite foi indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2025 e estreou mundialmente na Netflix em 24 de outubro. A produção é uma reflexão sobre os limites da autoridade, a responsabilidade governamental e os riscos de escalada em tempos de incerteza.
