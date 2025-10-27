Lembra dele? Ex-malhação, Alex Gomes retorna à TV e faz exigência com papéis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Alex Gomes, que marcou no elenco da série Malhação, em 2004, com o personagem TDB, está de volta à carreira de ator. Após um período afastado, ele acertou sua participação na série Arcanjo Renegado e Zero Grau.

“Malhação marcou um divisor de águas na minha vida. Foi ali que mergulhei de vez no universo da televisão e tudo mudou”, recordou em entrevista ao site Notícias da TV.

Após um período se dedicando integralmente à sua empresa de transporte executivo, Alex achou que era o momento exato de voltar a focar na carreira de ator, afinal o seu negócio ganhou corpo e “autonomia”. “A ideia sempre foi essa: fazer a empresa crescer a ponto de caminhar com autonomia, para que eu pudesse voltar à minha primeira paixão, a atuação”, explicou.

Apesar de tanto tempo afastado da TV, Alex Gomes promete selecionar melhor os papéis. Ou seja, antigos estereótipos do homem negro não estão em seus planos. “Se for apenas uma participação que reforça estereótipos, como o homem negro envolvido em violência gratuita, não faz sentido pra mim. Meu objetivo é que pessoas negras se vejam de forma diferente, como advogados, médicos, empresários, líderes”,pontuou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br