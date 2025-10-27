Lembra dele? Ex-malhação, Alex Gomes retorna à TV e faz exigência com papéis
Alex Gomes, que marcou no elenco da série Malhação, em 2004, com o personagem TDB, está de volta à carreira de ator. Após um período afastado, ele acertou sua participação na série Arcanjo Renegado e Zero Grau.
“Malhação marcou um divisor de águas na minha vida. Foi ali que mergulhei de vez no universo da televisão e tudo mudou”, recordou em entrevista ao site Notícias da TV.
Após um período se dedicando integralmente à sua empresa de transporte executivo, Alex achou que era o momento exato de voltar a focar na carreira de ator, afinal o seu negócio ganhou corpo e “autonomia”. “A ideia sempre foi essa: fazer a empresa crescer a ponto de caminhar com autonomia, para que eu pudesse voltar à minha primeira paixão, a atuação”, explicou.
Apesar de tanto tempo afastado da TV, Alex Gomes promete selecionar melhor os papéis. Ou seja, antigos estereótipos do homem negro não estão em seus planos. “Se for apenas uma participação que reforça estereótipos, como o homem negro envolvido em violência gratuita, não faz sentido pra mim. Meu objetivo é que pessoas negras se vejam de forma diferente, como advogados, médicos, empresários, líderes”,pontuou.
