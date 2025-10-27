Emily Blunt e Chris Evans estrelam drama sobre a indústria farmacêutica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível na Netflix, Máfia da Dor (2023) é um drama baseado em fatos reais, dirigido por David Yates, conhecido por sua direção na franquia Harry Potter.

O filme acompanha Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solteira que, após perder o emprego, encontra uma oportunidade como representante de vendas em uma startup farmacêutica na Flórida. Inicialmente, a promessa de estabilidade financeira parece ser a solução para seus problemas, mas logo Liza se vê envolvida em práticas empresariais questionáveis relacionadas a um analgésico potente.

O elenco conta com Chris Evans como Pete Brenner, um representante de vendas ambicioso, e Andy Garcia como Jack Neel, o chefe da empresa farmacêutica Zanna. Catherine O’Hara também participa do filme, interpretando Jackie, mãe de Liza.

Com duração de 122 minutos e classificação indicativa para maiores de 16 anos, Máfia da Dor aborda temas como ética empresarial, ganância e os impactos da indústria farmacêutica na sociedade. A produção oferece uma reflexão sobre os limites da ambição e as consequências das escolhas feitas em busca de sucesso financeiro.

