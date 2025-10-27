Caçador de Recompensas na Netflix: ação e comédia com Gerard Butler e Jennifer Aniston
Disponível na Netflix, Caçador de Recompensas (2010) é uma comédia de ação dirigida por Andy Tennant. A trama acompanha Milo Boyd (Gerard Butler), um ex-policial que se torna caçador de recompensas. Sua missão é capturar sua ex-esposa, Nicole Hurley (Jennifer Aniston), uma repórter que fugiu após ser chamada para depor em um caso de assassinato.
O que parecia ser uma tarefa simples se complica quando Nicole se envolve em uma investigação mais profunda, colocando ambos em risco.
O filme mistura elementos de ação com humor, explorando a dinâmica entre os protagonistas, que alternam entre rivalidade e colaboração. A química entre Butler e Aniston é central para o desenvolvimento da história, proporcionando momentos de tensão e alívio cômico. Além disso, o enredo se desenrola em cenários urbanos e rurais, adicionando variedade visual à narrativa.
Com uma duração de 106 minutos, Caçador de Recompensas oferece uma experiência cinematográfica leve e envolvente. A produção destaca-se por equilibrar cenas de ação com diálogos espirituosos, proporcionando entretenimento para diversos públicos.
