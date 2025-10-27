Apresentador da Globo passa mico após supostamente usar ChatGPT no SporTV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Felipe Diniz, apresentador do SporTV, cometeu um deslize na última quinta-feira (23). Após a derrota do Palmeiras contra o LDU, ele tentou resgatar os feitos do ‘verdão’, para tranquilizar os torcedores. Porém, com informações equivocadas.

“Aconteceu em 1986, na semifinal, o River Plate perdeu pro Argentinos Juniors, 3 a 0. Depois, ganhou, 3 a 0”, disse. Não demorou muito para a rede social X, de forma maldosa, alegar que o jornalista teria usado informações de algum ChatGPT.

A situação inusitada incomodou bastante Alexandre Perin, que faz parte do perfil Almanaque Esportivo, que negou todas as informações do jornalista global. “A importância de não usar o ChatGPT pra tudo sem revisar: Felipe Diniz do Troca de Passes ontem enumerou 5 vezes… Porém, nenhum dos jogos existiu!”, disparou.

Na sexta-feira (24), Felipe Diniz admitiu o grave erro. “É aquele negócio, na ânsia de a gente querer informar o torcedor… Numa pesquisa rápida aqui, acabei sendo traído pela imprecisão das ferramentas”, desabafou. “Essas foram as cinco oportunidades… Creditando sempre os nossos amigos do Gato Mestre, que esse não falha nunca, viu? Perdão pelo erro de ontem, não voltará a acontecer”, prometeu.