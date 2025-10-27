Apresentador da Globo passa mico após supostamente usar ChatGPT no SporTV
Felipe Diniz, apresentador do SporTV, cometeu um deslize na última quinta-feira (23). Após a derrota do Palmeiras contra o LDU, ele tentou resgatar os feitos do ‘verdão’, para tranquilizar os torcedores. Porém, com informações equivocadas.
“Aconteceu em 1986, na semifinal, o River Plate perdeu pro Argentinos Juniors, 3 a 0. Depois, ganhou, 3 a 0”, disse. Não demorou muito para a rede social X, de forma maldosa, alegar que o jornalista teria usado informações de algum ChatGPT.
A situação inusitada incomodou bastante Alexandre Perin, que faz parte do perfil Almanaque Esportivo, que negou todas as informações do jornalista global. “A importância de não usar o ChatGPT pra tudo sem revisar: Felipe Diniz do Troca de Passes ontem enumerou 5 vezes… Porém, nenhum dos jogos existiu!”, disparou.
Na sexta-feira (24), Felipe Diniz admitiu o grave erro. “É aquele negócio, na ânsia de a gente querer informar o torcedor… Numa pesquisa rápida aqui, acabei sendo traído pela imprecisão das ferramentas”, desabafou. “Essas foram as cinco oportunidades… Creditando sempre os nossos amigos do Gato Mestre, que esse não falha nunca, viu? Perdão pelo erro de ontem, não voltará a acontecer”, prometeu.