fechar
Observatório da Tv | Notícia

Apresentador da Globo passa mico após supostamente usar ChatGPT no SporTV

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/10/2025 às 12:13
Apresentador da Globo passa mico após supostamente usar ChatGPT no SporTV
Apresentador da Globo passa mico após supostamente usar ChatGPT no SporTV - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Felipe Diniz, apresentador do SporTV, cometeu um deslize na última quinta-feira (23). Após a derrota do Palmeiras contra o LDU, ele tentou resgatar os feitos do ‘verdão’, para tranquilizar os torcedores. Porém, com informações equivocadas.

“Aconteceu em 1986, na semifinal, o River Plate perdeu pro Argentinos Juniors, 3 a 0. Depois, ganhou, 3 a 0”, disse. Não demorou muito para a rede social X, de forma maldosa, alegar que o jornalista teria usado informações de algum ChatGPT.

A situação inusitada incomodou bastante Alexandre Perin, que faz parte do perfil Almanaque Esportivo, que negou todas as informações do jornalista global. “A importância de não usar o ChatGPT pra tudo sem revisar: Felipe Diniz do Troca de Passes ontem enumerou 5 vezes… Porém, nenhum dos jogos existiu!”, disparou.

Na sexta-feira (24), Felipe Diniz admitiu o grave erro. “É aquele negócio, na ânsia de a gente querer informar o torcedor… Numa pesquisa rápida aqui, acabei sendo traído pela imprecisão das ferramentas”, desabafou. “Essas foram as cinco oportunidades… Creditando sempre os nossos amigos do Gato Mestre, que esse não falha nunca, viu? Perdão pelo erro de ontem, não voltará a acontecer”, prometeu.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Descontente? Comandante Hamilton toma decisão radical e deixa o SBT
Comandante Hamilton

Descontente? Comandante Hamilton toma decisão radical e deixa o SBT
Dono da Joven Pan detalha planos ambiciosos para emissora: ‘Inquieta’
Jovem Pan

Dono da Joven Pan detalha planos ambiciosos para emissora: ‘Inquieta’

Compartilhe

Tags