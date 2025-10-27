fechar
Aniversariante do dia, relembre a ligação de Lula com as novelas da Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/10/2025 às 12:44
Aniversariante do dia, relembre a ligação de Lula com as novelas da Globo
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, completa 80 anos nesta segunda-feira (27). Lula nunca escondeu ser noveleiro e várias vezes pautas de tramas da Globo serviram para rever assuntos no governo, ou simplesmente por puro divertimento, como lembrou o jornal Extra.

Em 2003, durante a novela Mulheres Apaixonadas, que abordou de forma chocante a violência contra a mulher, o governo lançou um Programa de Combate à Violência contra a Mulher. “Mulheres do mundo, uni-vos contra os raqueteiros”, disse Lula em menção ao personagem Marcos (Dan Stulbach), que batia em sua esposa, Raquel (Helena Ranaldi), com uma raquete.

A situação inusitada, porém, aconteceu em 2007, quando o presidente foi conhecer o Projac, atual Estúdios Globo. Foi durante as gravações da novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva. A visita aconteceu em pleno sábado e Betty Faria não acreditou na recepção. “Cheguei sábado para me maquiar, e comecei a ouvir: ‘O Lula vem ai!’. Achei que era pegadinha, brincadeira de gravação no sabadão. Quando começamos a ensaiar, não é que entra no Estúdio A do Projac, o presidente Lula, sua esposa Sra. Marisa, a Ministra Dilma Roussef […]”.

No auge de Avenida Brasil (2012), e no momento em que o governo estava atolado em escândalos do mensalão, o assessor de Lula admitiu que o presidente era viciado na trama de João Emanuel Carneiro. “Ele não vê o mensalão, está assistindo a Olimpíada e a novela da Carminha”, disse.

Nem o fenômeno do remake de Pantanal, 2022, feito pela Globo, escapou das piadinhas de Lula. Na época, ele disse que o relacionamento dele com a sua esposa, Janja, era parecido com o relacionamento conflituoso de Jove ( Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). “Eu não sei se vocês assistem à novela Pantanal, mas minha relação com a Janja está igual da Juma e do Jove“, brincou.

Recentemente, Lula também aproveitou o boom do capítulo da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), no remake de Vale Tudo. para exaltar o seu governo. “Hoje é dia de final de novela e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo”.

