Aniversariante do dia, relembre a ligação de Lula com as novelas da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, completa 80 anos nesta segunda-feira (27). Lula nunca escondeu ser noveleiro e várias vezes pautas de tramas da Globo serviram para rever assuntos no governo, ou simplesmente por puro divertimento, como lembrou o jornal Extra.

Em 2003, durante a novela Mulheres Apaixonadas, que abordou de forma chocante a violência contra a mulher, o governo lançou um Programa de Combate à Violência contra a Mulher. “Mulheres do mundo, uni-vos contra os raqueteiros”, disse Lula em menção ao personagem Marcos (Dan Stulbach), que batia em sua esposa, Raquel (Helena Ranaldi), com uma raquete.

A situação inusitada, porém, aconteceu em 2007, quando o presidente foi conhecer o Projac, atual Estúdios Globo. Foi durante as gravações da novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva. A visita aconteceu em pleno sábado e Betty Faria não acreditou na recepção. “Cheguei sábado para me maquiar, e comecei a ouvir: ‘O Lula vem ai!’. Achei que era pegadinha, brincadeira de gravação no sabadão. Quando começamos a ensaiar, não é que entra no Estúdio A do Projac, o presidente Lula, sua esposa Sra. Marisa, a Ministra Dilma Roussef […]”.

No auge de Avenida Brasil (2012), e no momento em que o governo estava atolado em escândalos do mensalão, o assessor de Lula admitiu que o presidente era viciado na trama de João Emanuel Carneiro. “Ele não vê o mensalão, está assistindo a Olimpíada e a novela da Carminha”, disse.

Nem o fenômeno do remake de Pantanal, 2022, feito pela Globo, escapou das piadinhas de Lula. Na época, ele disse que o relacionamento dele com a sua esposa, Janja, era parecido com o relacionamento conflituoso de Jove ( Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). “Eu não sei se vocês assistem à novela Pantanal, mas minha relação com a Janja está igual da Juma e do Jove“, brincou.

Recentemente, Lula também aproveitou o boom do capítulo da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), no remake de Vale Tudo. para exaltar o seu governo. “Hoje é dia de final de novela e o Brasil vai parar pra ver quem matou a Odete Roitman. Mas, fora das telas, o povo brasileiro está escrevendo outra história: a da esperança, com um país que escolheu combater a desigualdade com justiça social. E aqui o final é feliz e coletivo”.