Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 8:39
Nesta segunda-feira (27), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Fazenda dos Cisnes.

Ficha Técnica:

Fazenda dos Cisnes
Título Original: Away And Back
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Jeff Bleckner
Elenco: Maggie Elisabe Jones; Minka Kelly; Jason Lee; Jaren Lewison; Corner Paton;
Classe: Comédia, Drama

Sinopse:

Frankie e os irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Isso criará um vínculo entre Jennie, uma antipática ornitóloga, e o pai das crianças.

