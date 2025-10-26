SBT repete filmes à exaustão em sua grade e cansa público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT virou o canal de repetições de filme ao extremo. Independente do segmento, a emissora de Silvio Santos tem feito esse movimento em curto intervalo de tempo.

Segundo o site Natelinha, a lista é enorme de filmes que ao longo de 2025 já foram repetidos ao menos quatro vezes, como Dennis, o Pimentinha (1993); Spot, um Cão da Pesada (2001); Na Selva (2017); O Filho do Máskara (2005); Do Fundo do Mar 2 (2018); Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago (2010).

Nesta sexta-feira (24), na Tela de Sucessos, novamente vai ao ar o filme O Caminho da Fé (2019), que já foi exibido pela emissora de Silvio Santos em 29 de agosto. Outra situação inusitada aconteceu com o filme Esquadrão do Tigre (2016). Ele foi exibido em fevereiro e, em junho, já estava sendo mostrado de novo.

De acordo com o Natelinha, o SBT tem apostado todas as suas fichas em filmes voltados para a religiosidade, vide que já exibiu Davi e Golias (2016); O Poder da Graça (2010) e Cartas para Deus (2010).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br