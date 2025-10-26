Enfermeira enfrenta app mortal em corrida contra o tempo
Disponível no Prime Video, A Hora da Sua Morte (2019) apresenta a história de Quinn, uma enfermeira que, movida pela curiosidade, baixa um aplicativo que promete prever o momento exato da morte de cada usuário. Ao instalar o app, ela descobre que tem apenas três dias de vida segundo o contador interno do programa.
À medida que o tempo avança, Quinn passa a ser assombrada por eventos estranhos e sinais que parecem confirmar a veracidade do cronômetro que carrega no celular. A narrativa mostra como a tecnologia, inicialmente vista como algo inofensivo, se transforma em um elemento de tensão e incerteza.
Dirigido por Justin Dec, o filme conta com Elizabeth Lail no papel principal, acompanhada por Talitha Bateman e Jordan Calloway. Com duração aproximada de 90 minutos, a produção coloca a protagonista em uma corrida contra o tempo, em que cada segundo se torna decisivo.
O longa propõe uma reflexão sobre medo, destino e as consequências do uso desenfreado da tecnologia, transformando um simples aplicativo em catalisador de uma jornada marcada pela dúvida e pela luta pela sobrevivência.
