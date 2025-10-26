Amante do passado, SBT resgata Domingo Animado

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 15:42
No próximo domingo (26), o SBT vai colocar no ar um velho conhecido da sua grade: Domingo Animado. A atração saiu da emissora em 2010, mas ganhou uma nova chance.

O programa infantil será exibido das 9h às 10h, enquanto o Notícias Impressionantes foi empurrado para as 10h, permanecendo até 11h, quando entrega para o Domingo Legal.

A emissora de Silvio Santos parece empenhada em resgatar o auge da era infantil na TV nos anos 1990 e metade dos anos 2000. Durante a semana, o Bom Dia & Cia, com Patati Patatá, é exibido das 8h30 às 9h30. No sábado, o SBT aposta no Lucas Toon das 6h às 6h45. Logo depois, vem Silvia Abravanel com o seu Sábado Animado.

Segundo o Notícias da TV, é um pouco difícil compreender a aposta em uma atração infantil aos domingos no SBT, visto que o Bom Dia & Cia ao longo da semana patina no ibope. Atualmente, o único dia relevante para a emissora de Silvio Santos é o domingo, em que consegue ameaçar a sua rival Globo na liderança.

Em coletiva de imprensa no início do ano, Daniela Beyruti lamentou a falta de atrações infantis na TV aberta e prometeu fazer o resgate, afinal Silvio Santos apreciava muito na grade da emissora. “A gente entregou nossas crianças de bandeja para o digital, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins”, analisou na ocasião.

