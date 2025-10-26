fechar
Adaptação de Stephen King estreia no Brasil com Tom Hiddleston

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 18:29
O filme A Vida de Chuck (2024) é dirigido por Mike Flanagan e adapta uma obra de Stephen King. A narrativa apresenta a vida de Charles “Chuck” Krantz (interpretado por Tom Hiddleston) em três atos contados em ordem inversa, começando por sua morte aos 39 anos até voltar à infância, quando ele vivia com os avós.

A trama se desdobra num universo em colapso que reflete a existência de Chuck, enquanto ele atravessa perdas, amores e desafios pessoais. O elenco reúne ainda Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor e Karen Gillan, entre outros.

Com duração aproximada de 1 h 51 min chegou ao Brasil no mês passado no Prime Video. A produção foi premiada com o Prêmio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2024.

A Vida de Chuck examina temas como identidade, tempo e a efemeridade da vida por meio de uma abordagem não linear e simbólica. A forma como a história é narrada — do fim para o início — convida o espectador a refletir sobre o significado dos momentos vividos e as marcas que permanecem mesmo quando o mundo muda.

