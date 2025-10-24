Neil Druckmann, criador de The Last of Us, ficará de fora da 3ª temporada da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neil Druckmann, cocriador da franquia The Last of Us, não estará envolvido na terceira temporada da série da HBO. Em comunicado oficial, a Naughty Dog revelou que o afastamento de Druckmann se deve ao seu novo foco no estúdio e no desenvolvimento de futuros projetos, incluindo a produção do próximo jogo, Intergalactic: The Heretic Prophet, que será escrito e dirigido por ele.

Até então, Druckmann atuava como corroteirista da série ao lado de Craig Mazin, criador de Chernobyl. Com sua saída, Mazin assume sozinho a condução da terceira temporada, que continuará a adaptação de The Last of Us Parte II, agora dividida em mais de uma temporada.

Halley Gross, que também colaborou na produção da série e coescreveu o segundo jogo com Druckmann, confirmou que está deixando o projeto pelos mesmos motivos. Em sua declaração, Druckmann agradeceu a parceria com Mazin e celebrou o trabalho feito até agora: “Foi uma honra fazer parte dessa adaptação. Agora, é hora de focar completamente na Naughty Dog.”

A segunda temporada da série contou com novos nomes no elenco, como Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina) e Young Mazino (Jesse), além de Jeffrey Wright, que retornou como Isaac, personagem que também interpretou no jogo. Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Ariela Barer e Spencer Lord viveram os amigos de Abby na trama.

As duas primeiras temporadas de The Last of Us estão disponíveis na HBO Max.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br