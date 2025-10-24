Cena cortada dos filmes aparece em novas imagens da série Harry Potter; fãs apontam possível aparição de Dédalo Diggle
Clique aqui e escute a matéria
Novas imagens dos bastidores da série Harry Potter, produzida pela HBO, animaram os fãs ao mostrarem a gravação de uma cena que nunca chegou aos cinemas. Nas fotos, um bruxo aparece sobre o telhado de uma casa, lembrando um momento descrito nos livros de J.K. Rowling, mas que foi deixado de fora do filme dirigido por Chris Columbus.
A sequência faz referência à noite em que o mundo bruxo celebra a queda de Voldemort, quando até os trouxas começam a notar eventos estranhos, como corujas em massa e estrelas cadentes, e Minerva McGonagall menciona que um desses fenômenos provavelmente foi causado por Dédalo Diggle, conhecido por sua excentricidade.
A possível inclusão dessa cena reforça a proposta da HBO de entregar uma adaptação fiel aos livros. A série terá sete temporadas, cada uma baseada em um livro da saga, explorando detalhes que ficaram de fora das versões cinematográficas.
O elenco traz Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley e Arabella como Hermione Granger, além de nomes consagrados como John Lithgow (Alvo Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape) e Nick Frost (Rúbeo Hagrid).
Também estão confirmados Luke Thallon como Quirrell, Paul Whitehouse como Filch, Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lucio Malfoy. Com a promessa de revisitar momentos icônicos e incluir trechos esquecidos, a série já se torna uma das produções mais aguardadas do universo bruxo.