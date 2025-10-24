fechar
5 séries de zumbis pouco conhecidas que vão te surpreender

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/10/2025 às 16:24
O gênero de zumbis sempre foi um dos mais fascinantes da ficção, com uma enorme variedade de filmes e séries explorando os horrores de um apocalipse causado por mortos-vivos. Porém, para quem já assistiu às grandes produções como The Walking Dead e Zumbilândia, existem outras séries menos conhecidas que merecem atenção.

Essas produções, embora não tenham o mesmo destaque midiático, trazem histórias únicas e abordagens inovadoras sobre o mundo dos mortos-vivos. Confira 5 séries de zumbis que não são tão populares, mas são imperdíveis para quem ama o gênero.

1. In the Flesh

In the Flesh traz uma abordagem única sobre o tema dos mortos-vivos, focando na reintegração social dos zumbis após sua “cura”. A trama se passa em um mundo onde os mortos-vivos são tratados e tentam voltar à sociedade, mas enfrentam estigma e preconceito. Com uma mistura de drama e questões sociais, a série oferece uma visão mais profunda e humana do apocalipse zumbi, explorando temas como redenção e aceitação.

2. Dead Set

Dead Set é uma série britânica de comédia e terror que leva o conceito de apocalipse zumbi para o reality show. Durante a gravação de uma edição de um programa de TV estilo Big Brother, os participantes começam a ser atacados por zumbis, mas eles não têm ideia do que está acontecendo fora das câmeras. Misturando comédia satírica e elementos de horror, Dead Set se destaca por seu enredo criativo e cheio de humor negro.

3. Black Summer

Menos conhecida do que outras séries de zumbis, Black Summer oferece uma visão crua e sem cortes do apocalipse zumbi. A série foca na luta pela sobrevivência de um grupo de pessoas enquanto o mundo desmorona ao redor delas. Ao contrário de outras produções do gênero, Black Summer é mais focada na ação intensa e no suspense, sem apelar para grandes momentos emocionais, o que a torna uma experiência imersiva e aterrorizante.

4. The Returned (Les Revenants)

Embora não se trate estritamente de zumbis, The Returned aborda uma ideia semelhante, com pessoas que retornam dos mortos sem lembranças de sua morte e sem explicação para o que está acontecendo. A série francesa explora o impacto social e emocional do retorno de mortos-vivos, mergulhando em mistérios e questões filosóficas. Com um tom mais atmosférico e psicológico, The Returned é perfeita para quem busca uma série de zumbis mais introspectiva e cheia de suspense.

5. Daybreak

Apesar de ter sido cancelada após a primeira temporada, Daybreak tem uma proposta diferente: mistura zumbis com humor ácido, cultura pop e clima de colegial americano. A trama acompanha Josh, um adolescente que tenta sobreviver ao apocalipse zumbi enquanto procura por sua namorada desaparecida. O diferencial está no tom irreverente e nas quebras da quarta parede, que dão à série uma pegada meio Deadpool com zumbis.

