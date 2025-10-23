fechar
Tudo o que você precisa saber sobre o sumiço de Sabina Simonato em telejornal da Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 14:29
Sabina Simonato e Tiago Scheuer precisaram se afastar por alguns dias do comando do Bom Dia São Paulo. Dança das cadeiras? Não. Eles foram convocados para a campanha de fim de ano da Globo, que celebra os laços afetivos dos seus contratados.

A jornalista levou a sua mãe, Aparecida, para as gravações, como Scheuer também levou a sua, Marilda. As gravações aconteceram no Rio de Janeiro, por isso o motivo da ausência. Roberto Kovalick, do Hora 1, também foi convocado. Ele acabou sendo substituído por Ana Paula Campos. No Bom Dia São Paulo, que substitui os tradicionais âncoras, são Cinthia Toledo e César Menezes.

César Tralli, futuro âncora do Jornal Nacional, está sendo substituído por Alan Severiano no Jornal Hoje. A esposa do jornalista, Ticiane Pinheiro, da Record, também vai participar da campanha, em algo inédito.

“Primeira vez, né? Hoje, como é um dia especial, em que podia trazer a família, o César me trouxe para representar a nossa. E eu estou muito feliz, porque estou encontrando vários amigos aqui”, comentou a apresentadora do Hoje em Dia ao Gshow.

