Globo destaca laços afetivos dos famosos em vinheta de fim de ano

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 13:21
A Globo já começou a gravar a sua tradicional vinheta de fim de ano. Neste ano, o enfoque da emissora é valorizar os laços afetivos dos seus contratados. Por isso, o público vai se surpreender ao conhecer o marido ou a esposa de algum famoso, ou irmão deles.

Teve Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, que posou ao lado da irmã, Paloma Poeta, que trabalha na Record. A âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, com a sua irmã gêmea, Lanza Mazza. O casal César Tralli e Ticiane Pinheiro, como Angélica e Luciano Huck.

Pedro Novaes, atualmente no ar em Três Graças, posou ao lado do seu pai, Marcello Novaes, que se encontra em Dona de Mim, e com Letícia Spiller, a sua mãe que em 2026 volta às novelas da emissora com Coração Acelerado.

Porém, teve famosos que preferiram levar suas mães, o que foi o caso das atrizes Mariana Ximenes e Rafa Kalimann. Tati Machado, do Mais Você, também levou sua mamãe para a gravação.

Marcello Novaes, Pedro Novaes, Diogo Novaes e Letícia Spiller. Foto/Gshow
Lanza Mazza e Renata Vasconcellos. Foto/Gshow

