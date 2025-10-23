Globo destaca laços afetivos dos famosos em vinheta de fim de ano
Clique aqui e escute a matéria
A Globo já começou a gravar a sua tradicional vinheta de fim de ano. Neste ano, o enfoque da emissora é valorizar os laços afetivos dos seus contratados. Por isso, o público vai se surpreender ao conhecer o marido ou a esposa de algum famoso, ou irmão deles.
Teve Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, que posou ao lado da irmã, Paloma Poeta, que trabalha na Record. A âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, com a sua irmã gêmea, Lanza Mazza. O casal César Tralli e Ticiane Pinheiro, como Angélica e Luciano Huck.
Pedro Novaes, atualmente no ar em Três Graças, posou ao lado do seu pai, Marcello Novaes, que se encontra em Dona de Mim, e com Letícia Spiller, a sua mãe que em 2026 volta às novelas da emissora com Coração Acelerado.
Porém, teve famosos que preferiram levar suas mães, o que foi o caso das atrizes Mariana Ximenes e Rafa Kalimann. Tati Machado, do Mais Você, também levou sua mamãe para a gravação.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br