CNN Brasil humilha GloboNews no Rio de Janeiro em feito raro

A GloboNews tem dado sinais de desgaste em sua audiência. A emissora amargou, na última segunda-feira (20), uma derrota histórica para a CNN Brasil no horário matutino. A informação é do site TV Pop.

O responsável por derrubar o canal de notícias carioca foi o programa Novo Dia, comandado por Carol Nogueira. Enquanto a CNN, entre 6h e 9h, marcou 0,21 pontos em sua média, chegando a picos de 0,38, no Rio, a GloboNews, com o pacote Jornal GloboNews- Edição das 6h e Em Ponto, ficou com apenas 0,16 ponto. Ou seja, uma vantagem de 32% obteve a CNN Brasil.

O estrago também aconteceu na Grande São Paulo. O Novo Dia marcou 0,13 pontos e picos de 0,31. Já a GloboNews estacionou no 0,06. Com base no Painel Nacional de Televisão (PNT), que mede a audiência de 15 capitais do país, a atração de Carol Nogueira marcou 0,14 ponto, enquanto a emissora carioca marcou 0,13.

Em baixa, a GloboNews também tem perdido nos finais de semana. Segundo o site TV Pop, o programa esportivo Domingol com Beja, comandado por Benjamim Back, ficou na liderança na Grande São Paulo, com 0,33 pontos e picos de 0,55.

