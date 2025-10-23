fechar
Record é fofa com a Globo e libera irmã de Patrícia Poeta para vinheta de fim de ano

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 13:42
Paloma Poeta, apresentadora, foi liberada pela Record para participar da vinheta de fim de ano da Globo. O motivo? A campanha deste ano foca nos laços afetivos e, como a estrela da emissora é irmã de Patrícia Poeta, do Encontro, nada mais coerente.

“Ela tem essa parceria de irmã, de trocar conselhos, de estar juntas nas horas boas e difíceis. Eu gosto de elogiar porque eu tenho um orgulho danado!”, conta a apresentadora do Encontro. “Ela se tornou um ser humano incrível, e estar em um momento especial que envolve amor e estar com ela, deixa essa chamada ainda mais especial”, explicou Patrícia por escolher a irmã para ficar junto dela na campanha.

Paloma também não economizou em elogios à irmã global. “Eu tenho uma inspiração e uma referência dentro de casa. Tanto dos nossos pais como da minha irmã. Temos a mesma profissão, então ela é uma inspiração em todas as áreas da minha vida”, disse.

Em mais um momento de “fofura”, a Record liberou Ticiane Pinheiro também para a vinheta. Casada com o futuro âncora do Jornal Nacional, César Tralli, o casal protagonizou momentos de carinho e cumplicidade nas gravações.

