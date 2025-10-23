Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta sexta-feira (24), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme O Caminho da Fé.

Ficha Técnica:

Título: O Caminho da Fé (The Follower – EUA/ 2019) – A2 Filmes – Drama / Comédia – 10 Anos (HD)

Elenco: Dean Cain / Timohty E. Goodwin / Michael Sigler

Direção: Jason Campbell

Sinopse:

Eliseu, um homem casado e infeliz, atropela Elias, um sujeito solitário e atrapalhado. Elias tem um jeito peculiar de se conectar com as pessoas: ele usa um jogo de perguntas sobre a fé na vida, na tentativa de tocar os corações daqueles ao seu redor. O encontro dos dois dá início a uma jornada inesperada de autoconhecimento, humor e transformação espiritual.

