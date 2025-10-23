fechar
Comédia romântica nacional desafia rotina com recado misterioso

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 7:08
Comédia romântica nacional desafia rotina com recado misterioso
Comédia romântica nacional desafia rotina com recado misterioso

Disponível no catálogo do Prime Video, Talvez uma História de Amor (2018) é uma comédia romântica brasileira dirigida por Rodrigo Bernardo e baseada no romance de Martin Page. O protagonista Virgílio, interpretado por Mateus Solano, leva uma vida metódica até que recebe uma mensagem enigmática em sua secretária eletrônica: uma mulher chamada Clara, vivida por Thaila Ayala, anuncia o fim de um relacionamento que ele não se lembra de ter vivido.

Intrigado, Virgílio decide investigar quem é Clara e o motivo da mensagem. A partir desse ponto, ele embarca em uma jornada de autoconhecimento, revisitando suas relações e percebendo como sua vida rotineira o afastou das emoções e das pessoas ao seu redor.

Com duração de 101 minutos, o longa reúne nomes como Totia Meirelles, Bianca Comparato, Nathalia Dill, Dani Calabresa e Cynthia Nixon. Ambientado em São Paulo, o filme combina humor, melancolia e reflexões sobre as conexões humanas, explorando as consequências de uma suposta ruptura amorosa em meio à solidão moderna.

